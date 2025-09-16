Россия не имеет никаких дружеских намерений и перестраивает свою систему под возможности ведения войны в любой момент и против любого противника.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 сентября.

Доклад разведки и оборонная промышленность

Глава государства сообщил, что сегодня заслушал руководителя Службы внешней разведки Украины.

Сейчас смотрят

Прежде всего речь шла о ситуации в топливном секторе России после украинских ударов дронами и ракетами. Президент поблагодарил операторов украинских дронов и производителей вооружения.

— Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты, – сказал он.

В то же время разведка доложила о намерениях российского руководства в отношении других стран.

— Никаких дружественных намерений у России нет, и это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями – сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью, – еще раз подчеркнул президент.

Россия продолжает обстрелы

— Никаких дружеских намерений у России нет, и это мягко говоря. Система там перестраивается под возможности войны в любой момент и против любого противника. Это можно перебить только санкциями — сильными санкциями мира и нашей дальнобойностью, — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил о последствиях атак РФ. В Запорожье продолжают оказывать помощь людям, пострадавшим от российских ударов.

На данный момент 20 человек обратились за медицинской помощью, среди них – четверо детей. Есть погибший.

В Харькове был нанесен жесткий удар по центру города – по зданиям Национального фармацевтического университета.

— Целенаправленно – именно по этому учебному заведению, – отметил Зеленский.

В Херсоне есть пострадавшие от обстрелов. Также зафиксировано значительное количество ударов российских беспилотников в Запорожской области, в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

— Ежедневно продолжается российский террор и ежедневно россияне отвергают возможности закончить войну – прекратить огонь и реально говорить о мире, – подчеркнул президент.

Только Путин заинтересован в войне

Зеленский напомнил, что Украина положительно восприняла предложения президента США Дональда Трампа о прекращении ударов и убийств.

— Также Украина инициативно предлагала различные форматы, чтобы закончить войну. Именно Путин заинтересован в убийствах. Ежедневно эта война остается только его войной – войной только России. И мы рассчитываем, что мир сделает из этого выводы, – сказал он.

Президент подчеркнул, что вторжение дронов в Польшу еще раз доказало, что агрессия России угрожает не только Украине, но и всей Европе.

— Важно, чтобы в Европе действительно почувствовали: когда речь идет о России, речь идет не о том или ином ее соседе – речь идет обо всех. Иначе Россия сделает выводы и только расширит войну, причем не обязательно против именно Украины, – подчеркнул Зеленский.

Экономика и социальные программы

Зеленский также сообщил о докладе главы правительства Юлии Свириденко. Речь шла о создании рабочих мест, поддержке занятости и новых программах привлечения специалистов.

— Важно, что в плюсе создание рабочих мест в Украине. Спасибо каждому бизнесу, каждому активному руководителю региона и общины, – отметил президент.

Он добавил, что в следующем году государство увеличит зарплаты учителям и стипендии студентам. В целом расходы на образование вырастут на 66 млрд грн. Также больше средств предусмотрено для здравоохранения.

Кроме того, будет запущена программа бесплатных чекапов для украинцев – проверок здоровья за государственный счет, чтобы люди могли своевременно узнавать о необходимом лечении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.