Потери врага на 16 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 301-е сутки полномасштабной войны превысили 1,096 млн.

Потери РФ на 16 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 096 430 (+910);
  • танков – 11 184;
  • боевых бронированных машин – 23 274 (+5);
  • артиллерийских систем – 32 810 (+26);
  • реактивных систем залпового огня – 1 490 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 217;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 770 (+72);
  • специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

