Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 16 сентября: уничтожены 910 оккупантов и более двух десятков артсистем
Потери врага на 16 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 301-е сутки полномасштабной войны превысили 1,096 млн.
Потери РФ на 16 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 096 430 (+910);
- танков – 11 184;
- боевых бронированных машин – 23 274 (+5);
- артиллерийских систем – 32 810 (+26);
- реактивных систем залпового огня – 1 490 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 770 (+72);
- специальной техники – 3 965.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
