Потери врага на 16 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 301-е сутки полномасштабной войны превысили 1,096 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 16 сентября 2025 года

личного состава – около 1 096 430 (+910);

танков – 11 184;

боевых бронированных машин – 23 274 (+5);

артиллерийских систем – 32 810 (+26);

реактивных систем залпового огня – 1 490 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 59 719 (+310);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 770 (+72);

специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.