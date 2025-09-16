Государство поддерживает внутренне перемещенных лиц, для которых поиск и приобретение собственного жилья — это сложная задача. В рамках программы єОселя предусмотрена помощь, позволяющая уменьшить финансовую нагрузку и сделать условия ипотеки более доступными для ВПЛ.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает программа єОселя для ВПЛ и как получить компенсацию.

єОселя для ВПЛ: что дает

С 10 сентября в Украине заработал новый механизм компенсаций в рамках государственной программы єОселя, который направлен на поддержку ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Отныне государство будет покрывать значительную часть расходов по ипотеке, чтобы сделать приобретение жилья более доступным для тех, кто потерял жилье из-за войны.

єОселя для ВПЛ, сколько процентов покрывает государство:

компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, но не более 30% от стоимости жилья;

возмещение 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, но не более 150 тыс. грн в год;

до 40 тыс. грн для покрытия сопутствующих расходов, связанных с оформлением ипотеки, в частности комиссий, страховых взносов и других платежей.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что этот механизм имеет двойной эффект, ведь он помогает людям решить жилищную проблему и одновременно стимулирует развитие строительной отрасли и смежных сфер.

єОселя для ВПЛ: условия кредитования и кто имеет право

Право на компенсацию имеют:

граждане со статусом ВПЛ;

лица, зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не имеют в собственности жилья на подконтрольной Украине территории и не отчуждали его в течение последних трех лет (исключение – если жилье осталось на оккупированной территории или в зоне боевых действий).

Условия єОселя для ВПЛ:

ВПЛ могут получить ипотеку под 7%;

представители льготных категорий (военные, работники сектора безопасности, врачи, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях, имеют доступ к ипотеке под 3%;

другие граждане с прифронтовых территорий – под 7%.

Требования к жилью по программе єОселя для ВПЛ 2025

Максимальная стоимость жилья до 2 млн грн. Но для ВПЛ жилье должно быть не старше 20 лет.

Для граждан из прифронтовых территорий действуют условия программы єОселя:

до 20 лет – для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях;

не старше 3 лет – для объектов за пределами этих регионов.

єОселя для ВПЛ: сумма и порядок получения компенсации

Для ВПЛ по программе єОселя предусмотрена компенсация 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% от стоимости жилья), возмещение 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн в год), а также до 40 тыс. грн для покрытия сопутствующих расходов, связанных с оформлением ипотеки, а именно комиссий, страховых взносов и других платежей.

Подать заявку на программу можно через приложение Дія. Далее следует дождаться одобрения и выбрать банк-партнер.

Затем передать банку необходимые документы и заявление на получение компенсации. Банк отправляет информацию в Пенсионный фонд, а ПФУ проверяет данные и подтверждает право на компенсацию.

После этого можно оформить ипотеку с государственной поддержкой. Финансирование будет осуществляться после согласования механизма взаимодействия между Пенсионным фондом и банками.

Источник : Правительственный портал

