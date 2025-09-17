Председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, сообщает Суспільне.

В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента

Метсола сообщила, что следующий шаг на пути Украины к членству в ЕС — это открытие переговорного «кластера основ».

По ее словам, восстановление полномочий антикоррупционных органов является основой членства в Европейском Союзе.

Метсола также заявила, что вскоре ЕС примет 19-й пакет санкций против России, продолжая отказ от российской нефти и газа и борьбу с теневым флотом.

Ранее сообщалось, что Метсола прибыла в Киев утром 17 сентября.

Выступление в Раде стало ключевым событием ее визита, во время которого и было объявлено о стратегически важных решениях для украинско-европейских отношений.

