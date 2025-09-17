Минобороны приняло изменения, которые упрощают процедуры списания военного имущества и порядок комплектования беспилотных аппаратов и систем.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Минобороны упростило процедуру списания военного имущества

Отныне командиры бригад получили право самостоятельно списывать утраченное, поврежденное или уничтоженное в боях имущество с помощью единого акта списания.

Новые правила действуют для всех воинских частей, ведущих бухгалтерский учет, в том числе для тех, которые не входят в состав родов войск. Это позволяет унифицировать процесс и избавиться от противоречий в документации.

Единым актом можно списать любое имущество, кроме недвижимости — зданий и сооружений. Лимит стоимости имущества для такого списания составляет до 1,7 млн грн.

— Минимизируем бюрократическую нагрузку на боевые подразделения. Благодаря обновленному алгоритму списания военного имущества командиры смогут самостоятельно утверждать единые акты списания. В частности, регулируются особенности списания беспилотников, боеприпасов и их компонентов. При этом, если учет ведется в цифровом формате, утверждение акта становится еще проще и удобнее, ведь больше не нужно будет вносить данные в бумажные книги, — отметил министр обороны Денис Шмыгаль.

Изменения внесены в Порядок списания военного имущества в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта (приказ №81), чтобы привести его в соответствие с законом Украины О правовом режиме военного имущества в Вооруженных силах Украины.

Отдельно урегулирован порядок списания беспилотных аппаратов, систем, их комплектующих и боеприпасов.

Отныне они списываются исключительно по акту списания в результате запуска (или запусков). Другие документы больше не нужны.

В частности, по одному акту можно списать:

беспилотные аппараты и системы, израсходованные для поражения цели или использованные в качестве ложной мишени в ходе боевых действий, учений или испытаний;

компоненты и оборудование (антенны, платы, дополнительные батареи и т. п.);

боеприпасы, взрывчатые материалы и средства подрыва, использованные во время запусков БПЛА.

Если в течение суток запускается несколько БПЛА, составляется один акт списания на все подразделение за сутки.

Его утверждает командир воинской части, в бухгалтерском учете которой значится имущество, после согласования с обеспечивающими службами.

Согласование с должностными лицами более высокого уровня больше не требуется.

Упрощено комплектование беспилотников

Также изменены правила комплектования и расформирования беспилотников. Если раньше для этого требовалось разрешение Командования сил логистики, то теперь решение принимается на основании одного акта изменения качественного состояния.

Это позволяет переоборудовать любой БПЛА или использовать именно те комплектующие, которые нужны подразделению. Акт также утверждается командиром воинской части без согласования с высшим руководством.

Новые правила касаются следующих категорий беспилотных систем: беспилотные авиационные комплексы I класса, наземные роботизированные комплексы и водные (плавающие) комплексы.

Кроме того, если воинская часть ведет учет имущества в информационно-коммуникационной системе, процесс становится еще проще: нет необходимости дублировать данные в двух бумажных книгах (учета потерь и учета недостач) и делать выписки.

Все учитывается в цифровом формате, что значительно экономит время и уменьшает нагрузку на подразделения.

