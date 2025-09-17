Россияне прицельно атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы затруднить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику.

Об этом после ночного обстрела Украины сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба об атаке на Укрзализныцю

По словам Кулебы, в ночь на 17 сентября враг пытался вывести из строя подстанции, питающие железнодорожную сеть.

Он подчеркнул, что такие удары имеют четкую цель: осложнение перевозок пассажиров и грузов и срыв стабильной работы транспорта, а также – создание дополнительного давления на людей и экономику.

– В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры Укрзализныци останавливали их на безопасном расстоянии, а работники были отведены в укрытие. Самое главное – среди пассажиров и железнодорожников нет пострадавших, – рассказал министр.

Он добавил, что по состоянию на утро 26 поездов следуют с задержкой более часа. Чтобы отследить движение конкретного поезда, он предложил воспользоваться этой ссылкой.

Кулеба сообщил, что для обеспечения движения Укрзализныця уже задействовала более 20 резервных тепловозов.

– На обесточенных участках, где отсутствует питание приборов сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы сократить задержки. Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелме и Перемышле, чтобы пассажиры безопасно добрались до своих пунктов назначения, – заявил глава Минразвития.

Он резюмировал, что даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и Укрзализныцю в частности.

