Потери РФ на 17сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 302-е сутки полномасштабной войны достигли 1 097 450 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 17 сентября 2025

личного состава – около 1 097 450 (+1020) человек;

танков – 11 189 (+5);

боевых бронированных машин – 23 277 (+3);

артиллерийских систем – 32 846 (+36);

РСЗО – 1 490;

средств ПВО – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 079 (+360);

крылатых ракет – 3 718;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 878 (+108);

специальной техники – 3 965.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

