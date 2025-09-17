Валентина Летяк, редактор ленты
Потери РФ на 17 сентября: уничтожено еще 1020 оккупантов и 36 артсистем
Потери РФ на 17сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 302-е сутки полномасштабной войны достигли 1 097 450 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 17 сентября 2025
- личного состава – около 1 097 450 (+1020) человек;
- танков – 11 189 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 277 (+3);
- артиллерийских систем – 32 846 (+36);
- РСЗО – 1 490;
- средств ПВО – 1 217;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60 079 (+360);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 878 (+108);
- специальной техники – 3 965.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 302-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
