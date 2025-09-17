Выезд мужчин за границу с 1 октября: что изменится
Изменений в правилах выезда украинских мужчин за границу в октябре 2025 года не ожидается. Пересечение границы военнообязанными призывного возраста, как и ранее, ограничено, кроме категории от 18 до 22 лет включительно, хотя и с некоторыми исключениями.
Выезд мужчин 18-22 лет за границу в октябре
С 28 августа, согласно изменениям в правилах пересечения границы гражданами Украины, утвержденным постановлением Кабмина №1030, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать за пределы страны даже во время действия военного положения.
В то же время в Госпогранслужбе обращают внимание на то, что соответствующая норма не распространяется на лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
То есть выезд за границу этой категории мужчин может осуществляться, как и раньше, только в служебную командировку.
Для пересечения границы на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 23 лет необходимо иметь:
- заграничный паспорт;
- военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.
Выезд мужчин за границу категории 23-60 лет
Что касается этой категории мужчин, то они не имеют права на беспрепятственный выезд за границу — только при наличии законных оснований и соответствующих документов.
К таким основаниям относятся бронирование на период мобилизации, исключение из воинского учета по состоянию здоровья, командировка, обучение, семейные обстоятельства, сопровождение лиц, нуждающихся в уходе, и т. п.
Полный перечень документов определен в постановлении Кабмина №57, обновленном в соответствии с условиями военного положения.
Причины для отказа в выезде за границу
Пограничники не пропустят военнообязанных мужчин через границу:
- в случае отсутствия:
военно-учетного документа;
документов, подтверждающих право на выезд (справка об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей и т. п.);
- в случае выявления:
несоответствий в документах;
информации в реестре о розыске лица Нацполицией.
Изменение правил въезда украинцев в ЕС с 12 октября
Также всем гражданам Украины следует знать, что с воскресенья, 12 октября, меняются правила пересечения границ Европейского Союза.
Вводится система въезда/выезда (Entry/Exit System – EES). Речь идет об автоматизированной базе данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.
Вместо паспортных штампов вводится цифровая регистрация пересечения границы:
- фото лица;
- отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);
- информация из загранпаспорта;
- дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
Соответственно, всем пассажирам транспортных средств придется выходить для прохождения биометрии.
Эта система будет касаться поездок до 90 дней в течение 180 дней.
Такой шаг объясняют необходимостью эффективного контроля соблюдения правил пребывания в странах ЕС, предотвращения использования поддельных документов, повышения безопасности в Шенгенской зоне.