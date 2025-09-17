Изменений в правилах выезда украинских мужчин за границу в октябре 2025 года не ожидается. Пересечение границы военнообязанными призывного возраста, как и ранее, ограничено, кроме категории от 18 до 22 лет включительно, хотя и с некоторыми исключениями.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу в октябре

С 28 августа, согласно изменениям в правилах пересечения границы гражданами Украины, утвержденным постановлением Кабмина №1030, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать за пределы страны даже во время действия военного положения.

В то же время в Госпогранслужбе обращают внимание на то, что соответствующая норма не распространяется на лиц, занимающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Сейчас смотрят

То есть выезд за границу этой категории мужчин может осуществляться, как и раньше, только в служебную командировку.

Для пересечения границы на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 23 лет необходимо иметь:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Выезд мужчин за границу категории 23-60 лет

Что касается этой категории мужчин, то они не имеют права на беспрепятственный выезд за границу — только при наличии законных оснований и соответствующих документов.

К таким основаниям относятся бронирование на период мобилизации, исключение из воинского учета по состоянию здоровья, командировка, обучение, семейные обстоятельства, сопровождение лиц, нуждающихся в уходе, и т. п.

Полный перечень документов определен в постановлении Кабмина №57, обновленном в соответствии с условиями военного положения.

Причины для отказа в выезде за границу

Пограничники не пропустят военнообязанных мужчин через границу:

в случае отсутствия:

военно-учетного документа;

документов, подтверждающих право на выезд (справка об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельства о рождении детей и т. п.);

в случае выявления:

несоответствий в документах;

информации в реестре о розыске лица Нацполицией.

Изменение правил въезда украинцев в ЕС с 12 октября

Также всем гражданам Украины следует знать, что с воскресенья, 12 октября, меняются правила пересечения границ Европейского Союза.

Вводится система въезда/выезда (Entry/Exit System – EES). Речь идет об автоматизированной базе данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.

Вместо паспортных штампов вводится цифровая регистрация пересечения границы:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Соответственно, всем пассажирам транспортных средств придется выходить для прохождения биометрии.

Эта система будет касаться поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Такой шаг объясняют необходимостью эффективного контроля соблюдения правил пребывания в странах ЕС, предотвращения использования поддельных документов, повышения безопасности в Шенгенской зоне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.