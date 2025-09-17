После того как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши, ЕС срочно готовит “стену дронов” за миллиарды из технологий, которые хорошо показали себя в Украине.

Об этом сообщает Financial Times.

“Стена дронов” в ЕС: как это будет работать

Отмечается, что НАТО учло, что ответ авиации Союза на налет российских дронов на Польшу показал необходимость применять дорогое вооружение для перехвата относительно дешевых дронов.

Поэтому для закрытия этого пробела Брюсселю пришлось призвать страны использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые доказали свою эффективность в Украине.

Через несколько часов после сбивания самолетами НАТО нескольких из около двух десятков российских дронов президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна построить стену из дронов на своей восточной границе.

Ляйен подчеркнула, что это должен быть совместный европейский проект, способный реагировать в реальном времени.

Кроме того, ЕС создаст альянс дронов вместе с Киевом. На него выделят €6 млрд финансирования, чтобы превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя, а также совместную индустриализацию.

Какие страны примут участие

Отмечается, что о планах усилить свои границы уже объявили страны Балтии, Польша и Финляндия.

Однако чиновники предупреждают, что этот подход сможет быть эффективным только в том случае, если он останется единственным, а также будет базироваться на совместных и полностью интегрированных технологиях.

– В этой сфере нам действительно нужна значительно большая координация. Не может быть так, что одно (пограничное, – Ред.) государство делает одно на своей границе, а другое – другое. Россия просто подстроит свой подход под наши слабые места, – прокомментировал ситуацию представитель ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Так, страны на востоке НАТО должны получить почти €100 млрд оборонных кредитов из общего €150 млрд, привлеченных под европейский бюджет.

