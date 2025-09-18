78 отдельный десантно-штурмовой полк 7 корпуса ДШВ ВСУ создал уникальное средство, которое назвали FPV-утка.

Об этом Факты ICTV сообщила пресс-служба ДШВ.

Что такое FPV-утка и как ее используют на фронте

По словам украинских защитников, FPV-утка – это плавучее средство на основе FPV-дрона, которое специальным образом цеплялось за притопленный в реке трос.

– Через 5-10 минут после падения в воду происходил подрыв, – пояснил боец РУБпАК 78 ОДШП.

Как пояснил боец РУБпАК 78 ОДШП и один из основателей мобильной мастерской с позывным Юрист, в радиоперехватах военные неоднократно слышали, как россияне жалуются, что теперь им приходится переправляться через реку вплавь, а главный штурмовой группы противника вообще отказался переплывать реку и выполнять задачу в таких условиях.

Он уточнил, что со времен первого применения FPV-утка претерпела ряд изменений, ведь каждая боевая операция не похожа на предыдущую, поэтому необходимо постоянно работать над адаптацией технологий.

Что еще создают в мастерской 78 полка ДШВ

Отмечается, что мобильная мастерская дронов 78 полка ДШВ выполняет две глобальные задачи.

Первая – адаптация и подготовка дронов к боевому применению.

Вторая – переработка или изготовление боеприпасов: для поражения и дистанционного минирования логистических путей противника.

Все мастера – в прошлом железнодорожники, аграрии, бизнесмены или офисные руководители отделов. Они никак не были связаны с работой высоких технологий, однако смогли в короткие сроки приобрести необходимые навыки и знания.

Как мобильная мастерская перерабатывает и изготавливает боеприпасы

Сейчас 78 ОДШП вышел на режим почти полного самообеспечения и имеет полный цикл производства определенных специфических боеприпасов и средств для минирования.

– Это касается и разработки моделей, и самостоятельного изготовления деталей для производства элементов управления боеприпасами, в частности, элементов безопасности при их боевом применении, – рассказали Факты ICTV в ДШВ.

Все изготовленные образцы проходят тестирование на полигонах. И только после подтверждения боевой эффективности и безопасности применения их передают боевому экипажу.

– Недавно в зоне боевых действий на направлении боевой работы 78 ОДШВ передвигалась очередная группа вражеской пехоты. На их пути в траве лежал предмет, который выглядел очень естественно и сливался с окружающей средой. Когда противник задел его, произошел подрыв, а противник был ликвидирован, – подчеркнули бойцы.

Они объяснили, что предмет, который взорвался, – это средство дистанционного минирования, которое уже имеет ряд подтвержденных случаев уничтожения противника.

Попутно отметим, что поддержать 78 отдельный десантно-штурмовой полк 7 корпуса ДШВ можно на сайте Всеукраинской платформы Друзья ДШВ.

Источник: 78 ОДШВ

Фото: 78 ОДШВ

