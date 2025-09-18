Увольнение близкого соратника российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Козака может быть связано с тем, что у них возникли разногласия по поводу желания продолжать войну против Украины.

Такое мнение высказали эксперты Института изучения войны (ISW).

Почему уволили Дмитрия Козака

Согласно опубликованным данным, высокопоставленные чиновники Кремля, вероятно, с одобрения российского президента, уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с его высокой кремлевской должности после лет несогласия с политикой Путина в отношении войны в Украине.

– Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного высокопоставленного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина, – говорится в отчете за 17 сентября.

В Институте изучения войны изучили публикации в российских СМИ и обнаружили сообщения о неоднократных разногласиях Козака с правителем РФ Владимиром Путиным.

По их мнению, это свидетельствует о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские чиновники – такие, как заместитель главы его администрации Сергей Кириенко, уволили Козака или заставили его самостоятельно “уйти в отставку”, чтобы перейти из политики в бизнес.

Один из российских политологов, комментируя ситуацию, рассказал со ссылкой на собственные источники, что именно Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое предотвратило бы членство страны в НАТО, однако Путин, как сообщается, отклонил это соглашение, потому что хотел аннексии украинских территорий.

Западные и российские источники указывали на то, что Дмитрий Козак потерял влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Владимиру Путину немедленно прекратить боевые действия против Украины, уменьшить влияние российских спецслужб и начать мирные переговоры.

До этого Козак был одним из ближайших советников главы Кремля. Он контролировал стратегию РФ в отношении Украины, прежде чем Путин передал эту ответственность Кириенко в 2022 году.

Как отмечается, Кириенко также недавно взял на себя управление портфелем Кремля по делам Молдовы, которая до этого, как и Украина, находилась под юрисдикцией Козака.

Напомним, в 2022 году журналисты Reuters сообщали, что Козак убеждал Путина, что достиг с Украиной предварительного соглашения об отказе от вступления в НАТО, однако российский диктатор отказался его слушать и все равно начал полномасштабное вторжение.

