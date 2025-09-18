На пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №11543 о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

За документ проголосовал 271 народный депутат.

Об этом стало известно из прямой трансляции заседания ВР 18 сентября.

Закон №11543 о мерах безопасности в школах: что известно

Согласно пояснительной записке к законопроекту №11543, учредители школ должны создать безопасную образовательную среду и обеспечить выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

Руководители учреждений должны содействовать профилактической работе среди учащихся, направленной на предотвращение правонарушений.

Также в школах станет обязательным соблюдение правил пребывания, определение перечня запретов и ограничений в отношении лиц, которые могут привлекаться к охране.

Закон устанавливает четкие стандарты для обеспечения безопасности учеников и персонала в образовательных учреждениях.

Документ регламентирует как физическую безопасность помещений, так и меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

