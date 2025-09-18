Рада приняла закон о мерах безопасности в школах Украины
На пленарном заседании Верховная Рада приняла закон №11543 о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.
За документ проголосовал 271 народный депутат.
Об этом стало известно из прямой трансляции заседания ВР 18 сентября.
Закон №11543 о мерах безопасности в школах: что известно
Согласно пояснительной записке к законопроекту №11543, учредители школ должны создать безопасную образовательную среду и обеспечить выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности.
Руководители учреждений должны содействовать профилактической работе среди учащихся, направленной на предотвращение правонарушений.
Также в школах станет обязательным соблюдение правил пребывания, определение перечня запретов и ограничений в отношении лиц, которые могут привлекаться к охране.
Закон устанавливает четкие стандарты для обеспечения безопасности учеников и персонала в образовательных учреждениях.
Документ регламентирует как физическую безопасность помещений, так и меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.