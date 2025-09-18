Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что цель Украины применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время будет реализована.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции в Киеве.

1000 дронов-перехватчиков в сутки

По словам министра обороны, цель в 1000 дронов — это необходимость, чтобы эффективно сбивать российские дроны. А цель Сил обороны — перехватывать все российские дроны в украинском небе.

— Мы понимаем, что 800 дронов за ночь — это тот уровень, который Россия уже продемонстрировала. Соответственно, нам нужно иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков. Не вопрос выпускать 1000 дронов — этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина может очень быстро достичь выпуска 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Но вопрос в количестве наземных комплексов управления, в количестве радаров, количестве элементов, которые используют искусственный интеллект для наведения, говорит министр.

Он рассказал, что есть целая экосистема перехвата дронов, и она состоит не только из дронов-перехватчиков.

— Это лишь вершина айсберга большой координированной системы, которая включает РЭБ-системы, радары и т.д. Большой комплекс, и его введение в действие занимает немного времени, — сказал Шмыгаль и подчеркнул, что украинская промышленность движется к цели по графику.

