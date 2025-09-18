В Украину вернули 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ).

Обмен телами между Украиной и Россией

18 сентября в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 1000 украинских военных.

— В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными организациями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел, — говорится в сообщении КШПОВ.

Как отметили в СБУ, были возвращены тела украинских защитников, которые защищали страну на Курском, Донецком и Запорожском направлениях.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

КШПОВ выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

— Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, — говорится в сообщении.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены лица погибших, отмечают в КШПОВ.

Фото: КШПОВ

