Европейский Союз обсуждает способы использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого репарационного кредита.

ЕС готовит план кредита для Украины благодаря российским активам

Как пишет Reuters со ссылкой на слова чиновников, близких к обсуждению, инициатива ЕС предусматривает, что Украина вернет такой кредит только после того, как Россия предоставит ей компенсацию за нанесенный ущерб из-за полномасштабной войны.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила концепцию этой идеи, что произошло на фоне сокращения объема прямой военной помощи Украине со стороны США.

По ее словам, кредит можно будет гарантировать средствами, полученными из замороженных на Западе активов российского Центробанка. В то же время сами активы не будут конфискованы, поскольку для некоторых стран ЕС это неприемлемо.

Как утверждают источники, если Венгрия откажется присоединяться, новый механизм могут ввести только Коалицией желающих, а не всеми 27 государствами-членами Евросоюза.

Уже проведены первые предварительные консультации по идее нового кредита, однако многие детали, в частности относительно сумм, пока остаются неопределенными, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Каким может быть кредит для Украины

По новой концепции, ЕС может обменять замороженные российские активы на облигации с нулевым купоном, выпущенные Еврокомиссией. Их обеспечение будет осуществляться гарантиями всех государств-членов ЕС или только тех, кто согласится присоединиться к инициативе.

Гарантии считаются наиболее рискованной составляющей, поскольку после снятия санкций Россия может предъявить претензии. Существует вероятность вето Венгрии на продление санкций.

По информации источника, если ограничительные меры останутся до полного вывода российских войск из Украины, включая Крым, активы, скорее всего, останутся замороженными, и риск будет минимальным.

После преобразования активов в облигации их могут разместить в специальном механизме, который будет принадлежать либо всем странам ЕС, либо только тем участникам, которые предоставят гарантии. Сейчас эта концепция находится на начальной стадии разработки.

Как можно обойти вето Венгрии

По словам чиновников, перемещение активов из бельгийского депозитария Euroclear обеспечит большую гибкость для инвестиций и позволит получать более высокую доходность.

Это позволит вкладывать российские активы на длительный срок под более выгодные процентные ставки, сказал один из источников.

Чиновники отметили, что отказ Венгрии присоединиться к межправительственным гарантиям почти не повлияет на других участников из-за небольших размеров экономики страны.

В то же время другой представитель ЕС утверждает, что для избежания давления из-за возможного вето отдельных государств, скорее всего, заключат межправительственное соглашение.

