Уже 25 зарубежных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Зарубежные оборонные компании активно инвестируют в украинские заводы

По словам Шмыгаля, каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.

Украина предлагает партнерам различные модели сотрудничества, в частности датскую модель Build with Ukraine / Build in Ukraine.

— Приоритет — чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинской армии, — подчеркнул Шмыгаль.

Чтобы минимизировать риски для инвесторов и сделать работу совместных предприятий в Украине более привлекательной, был создан Defence City — специальный режим для развития оборонной промышленности Украины.

— Он предусматривает налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, механизм релокации производств в более безопасные регионы, расширение государственной финансовой поддержки и возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепочки, — отметил Шмыгаль.

Министр обороны Украины также призвал иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства.

По его словам, именно сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиции в украинский ОПК — лучшие инвестиции в оборону всей Европы.

