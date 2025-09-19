Инфраструктура, в частности предприятия, были среди целей ночной атаки на Украину 19 сентября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о ночной атаке 19 сентября

По словам украинского президента, во время ночной атаки на Украину большинство из 86 дронов удалось обезвредить.

Под ударом оказались Донецкая, Киевская и столица, Сумская, Харьковская, Черниговская, Днепровская области.

В частности, во время взрывов в Павлограде на Днепровщине пострадали два человека.

В результате взрывов в Киеве повреждена инфраструктура общественного транспорта. Ликвидация последствий атаки на столицу продолжается.

— Снова россияне бьют по гражданским, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но, похоже, в России эту позицию не слышат, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость более активно реализовывать все, что укрепляет Украину: программу PURL, совместное производство, финализацию гарантий безопасности.

— На столе — масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию, — добавил он.

Ранее сообщалось о первых поступлениях в Украину оружия от государств НАТО по программе PURL.

Какое именно вооружение получила Украина, пока неизвестно, однако, как отметили источники в НАТО, эта поставка стала одной из четырех уже профинансированных пакетов помощи.

