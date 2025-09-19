Ночью 19 сентября российские дроны в очередной раз атаковали Украину. В частности, воздушную атаку отражали в Киеве.

Уже утром в Феодосии во временно оккупированном Крыму жаловались на “бавовну” – очевидцы насчитали не менее пяти взрывов.

А генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию, призывающую Россию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль Украины.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 19 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

В ночь на 19 сентября столицу атаковали российские беспилотники.

Сначала мэр столицы Виталий Кличко сообщил о падении и взрыве дрона в Соломенском районе.

А впоследствии руководитель КГГА Тимур Ткаченко уточнил, что обломки сбитых целей упали на нескольких локациях, в частности, на проезжую часть в Шевченковском районе столицы, есть повреждения троллейбусной сети.

Однако якобы обошлось без пострадавших.

“Бавовна” в Феодосии

Мониторинговый канал Крымский ветер сообщил о серии взрывов в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

По его данным, сначала очевидцы слышали в городе два взрыва в 05:38 и еще один — в 05:53.

На данный момент более точная информация неизвестна.

ЕС готовит для Украины “репарационный кредит” за счет активов РФ

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Евросоюз обсуждает вероятность использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого репарационного кредита.

Предполагается, что Украина вернет такой кредит только после того, как Россия предоставит ей компенсацию за нанесенный ущерб из-за полномасштабной войны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже представила концепцию этой идеи, отметив, что сами активы не будут конфискованы, поскольку для некоторых стран ЕС это неприемлемо.

По словам собеседников, если Венгрия откажется присоединяться, новый механизм могут ввести только члены Коалиции желающих.

Украину пригласили на переговоры по “стене дронов” на границе ЕС

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс планирует на следующей неделе провести переговоры с министрами обороны стран ЕС и представителем Украины о создании так называемой стены дронов вдоль восточной границы.

По его словам, этот проект стал особенно актуальным после вторжения российских беспилотников в Польшу.

Кубилюс отметил, что обсуждения находятся на ранней стадии, но он рассматривает проект как интеграцию датчиков, различных видов вооружения и систем подавления для обнаружения и нейтрализации угрозы приближения беспилотников.

МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием к РФ немедленно деоккупировать ЗАЭС

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 18 сентября приняла резолюцию, призывающую Россию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращении под полный контроль Украины.

Как сообщает Минэнерго, соответствующий документ поддержали 62 государства-члена.

— Резолюция содержит прямой призыв к немедленному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС. Документ подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов, — говорится в сообщении.

Она также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

