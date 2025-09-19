Стена дронов защитит как восточный фланг ЕС, так и Украину — Еврокомиссия
В Евросоюзе работают над проектом Стена дронов (Drone Wall), который должен стать инструментом защиты восточных границ блока и Украины от потенциальных атак беспилотников.
Об этом заявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.
Что известно о проекте Стена дронов
По замыслу, проект предусматривает использование современных систем противодействия дронам, которые позволят укрепить безопасность государств-членов ЕС на передовой линии и Украины.
Заинтересованность в нем уже выразили правительства нескольких восточноевропейских стран.
Финансировать “Стену дронов” планируют через программу SAFE, которая предоставляет кредиты на развитие оборонного производства.
Для этого государства должны включить ключевые элементы проекта в свои национальные планы до конца ноября.
Украина, как ассоциированный участник программы SAFE, автоматически присоединяется к инициативе.
Европейские чиновники отмечают, что опыт Украины в борьбе с беспилотниками станет важным в создании этого оборонного щита.
Кроме Украины к проекту уже присоединились Польша, страны Балтии и Финляндия.