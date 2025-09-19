В Евросоюзе работают над проектом Стена дронов (Drone Wall), который должен стать инструментом защиты восточных границ блока и Украины от потенциальных атак беспилотников.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

Что известно о проекте Стена дронов

По замыслу, проект предусматривает использование современных систем противодействия дронам, которые позволят укрепить безопасность государств-членов ЕС на передовой линии и Украины.

Сейчас смотрят

Заинтересованность в нем уже выразили правительства нескольких восточноевропейских стран.

Финансировать “Стену дронов” планируют через программу SAFE, которая предоставляет кредиты на развитие оборонного производства.

Для этого государства должны включить ключевые элементы проекта в свои национальные планы до конца ноября.

Украина, как ассоциированный участник программы SAFE, автоматически присоединяется к инициативе.

Европейские чиновники отмечают, что опыт Украины в борьбе с беспилотниками станет важным в создании этого оборонного щита.

Кроме Украины к проекту уже присоединились Польша, страны Балтии и Финляндия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.