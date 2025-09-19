Библиотека комплектующих Министерства обороны предлагает отечественным производителям вооружения и военной техники более 170 компонентов, которые производятся в Украине.

Это антенны, аккумуляторные батареи, рамы для FPV-дронов, полетные контроллеры и пропеллеры.

Библиотека комплектующих: что известно о сервисе Минобороны

Библиотека комплектующих функционирует как цифровая база только проверенных производителей.

В перечне сегодня доступно более 170 компонентов. В частности:

  • 45 антенн различных типов;
  • 27 аккумуляторных батарей;
  • 12 рам для FPV-дронов;
  • 7 полетных контроллеров (FC);
  • 6 усилителей РЭБ;
  • пропеллеры, видеоусилители, модули магнитометра и модули GNSS, серворейки и другие специализированные комплектующие.

Кроме того, в Библиотеке производители вооружения и военной техники могут найти 11 сервисных услуг, среди которых токарные, фрезерные, ЧПУ-работы, металлообработка, литье и 3D-печать.

– В условиях, когда фронт постоянно нуждается в вооружении в большом количестве, украинским оружейникам выгоднее и быстрее закупать комплектующие у отечественных партнеров, чем тратить время и ресурсы на поиск за рубежом. Этот сервис – реальный инструмент для уменьшения зависимости от импорта, – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Сейчас сервис помогает производителям компонентов и готовых изделий быстрее находить друг друга, налаживать партнерства и покупать необходимые детали и услуги внутри страны.

Источник: Минобороны

Связанные темы:

Война в УкраинеВоенная техникаМіноборони України
