В Библиотеке комплектующих Минобороны уже более 170 деталей украинского производства
Библиотека комплектующих Министерства обороны предлагает отечественным производителям вооружения и военной техники более 170 компонентов, которые производятся в Украине.
Это антенны, аккумуляторные батареи, рамы для FPV-дронов, полетные контроллеры и пропеллеры.
Библиотека комплектующих: что известно о сервисе Минобороны
Библиотека комплектующих функционирует как цифровая база только проверенных производителей.
В перечне сегодня доступно более 170 компонентов. В частности:
- 45 антенн различных типов;
- 27 аккумуляторных батарей;
- 12 рам для FPV-дронов;
- 7 полетных контроллеров (FC);
- 6 усилителей РЭБ;
- пропеллеры, видеоусилители, модули магнитометра и модули GNSS, серворейки и другие специализированные комплектующие.
Кроме того, в Библиотеке производители вооружения и военной техники могут найти 11 сервисных услуг, среди которых токарные, фрезерные, ЧПУ-работы, металлообработка, литье и 3D-печать.
– В условиях, когда фронт постоянно нуждается в вооружении в большом количестве, украинским оружейникам выгоднее и быстрее закупать комплектующие у отечественных партнеров, чем тратить время и ресурсы на поиск за рубежом. Этот сервис – реальный инструмент для уменьшения зависимости от импорта, – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.
Сейчас сервис помогает производителям компонентов и готовых изделий быстрее находить друг друга, налаживать партнерства и покупать необходимые детали и услуги внутри страны.