Потери врага на 19 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 150 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 304-е сутки полномасштабной войны превысили 1,099 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 19 сентября 2025 года

  • личного состава – около 1 099 530 (+1 150);
  • танков – 11 191;
  • боевых бронированных машин – 23 278 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 896 (+17);
  • реактивных систем залпового огня – 1 492 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 218 (+1);
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 341;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 60 680 (+211);
  • крылатых ракет – 3 718;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+44);
  • специальной техники – 3 968 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 19 сентября: взрывы в Киеве, резолюция МАГАТЭ о деоккупации ЗАЭС
Події ночі 19 вересня

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.