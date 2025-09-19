Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 19 сентября: ликвидировано 1150 оккупантов и почти семь десятков техники
Потери врага на 19 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 150 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 304-е сутки полномасштабной войны превысили 1,099 млн.
Потери РФ на 19 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 099 530 (+1 150);
- танков – 11 191;
- боевых бронированных машин – 23 278 (+1);
- артиллерийских систем – 32 896 (+17);
- реактивных систем залпового огня – 1 492 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 218 (+1);
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 60 680 (+211);
- крылатых ракет – 3 718;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 044 (+44);
- специальной техники – 3 968 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
