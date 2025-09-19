В Украине будет создан Офис Военного омбудсмана, главой которого станет Ольга Решетилова (Кобылинская), говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал указы по Офису военного омбудсмана

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмана и принял решение назначить первым военным омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобылинскую). Она до этого была уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

— Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмане. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал – указ о создании Офиса военного омбудсмана, – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский утвердил положение об Офисе военного омбудсмана. Он станет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины.

Офис будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны:

действующих военных,

бойцов добровольческих формирований территориальных общин,

резервистов на учениях,

участников движения сопротивления в оккупации,

правоохранителей, которые участвуют в боевых действиях.

Военный омбудсман будет решать проблемные вопросы прохождения военной службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения. Он будет ежегодно отчитываться президенту и Верховной Раде.

— Впереди – запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это было ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов в нашей армии, — подчеркнул Зеленский.

