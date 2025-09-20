Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Ставки о контролируемом экспорте украинского оружия.

По его словам, уже через 10 дней будет представлен концепт, который определит основные принципы этого процесса.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Зеленский об экспорте украинского оружия

Глава государства отметил, что сейчас Украина имеет достаточные производственные возможности, однако сталкивается с постоянной нехваткой финансирования.

— Есть оружие, есть возможности, но ощущение дефицита средств постоянное. Уменьшать производство очень не хочется… Нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, например дронов для фронта. Поэтому, я думаю, где-то через 10 дней у нас будет концепт по экспорту, — пояснил Зеленский.

Он привел пример морских дронов, которых Украина может выпускать значительно больше, чем требуется самой.

Поэтому стоит выбор: либо сокращать производство, либо продавать излишки оружия за границу.

По словам президента, экспорт будет осуществляться через три основные платформы: США, Европу и другие страны.

Он будет предусматривать как частные, так и государственные контракты, однако с обязательным контролем украинских запасов.

Логика решения заключается в том, что продажа избыточного оружия даст возможность получить средства для производства дронов и другого вооружения, в котором критически нуждается фронт.

— У нас есть качественное оружие и возможности производить больше. Тратить на это бюджетные деньги, когда есть дефицит, нецелесообразно. А уменьшать производство — еще хуже, — подытожил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина получила первые поставки оружия от НАТО в рамках программы PURL.

