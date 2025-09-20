Истребители F-16 Воздушных сил ВСУ сыграли ключевую роль в отражении массированного ракетного обстрела в ночь на субботу.

Благодаря им была уничтожена основная часть российских крылатых ракет Х-101, сообщают Воздушные силы ВСУ.

F-16 уничтожили большинство ракет Х-101

— 20 сентября 2025 года. Боевая работа Воздушных сил во время российского массированного удара по территории Украины. На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons, – говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью во время комбинированной атаки украинская противовоздушная оборона смогла ликвидировать и подавить 583 вражеские цели.

В то же время было зафиксировано попадание баллистических и крылатых ракет, а также 23 ударных беспилотников на десяти разных локациях.

Кроме того, известно о падении обломков или сбитых объектов еще на десяти территориях.

На рассвете 20 сентября сильные взрывы прогремели в Днепре, куда российские войска направили ракетный удар.

На данный момент известно об одном погибшем и 36 пострадавших в результате атаки РФ.

Повреждены жилые здания: многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и гаражи. Зафиксированы разрушения на промышленных объектах.

Одна из российских ракет попала в многоэтажный дом, используя кассетный боеприпас.

