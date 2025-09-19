Во Львове на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 продемонстрировали отечественный подводный дрон Toloka, который способен поражать цели на расстоянии 2 тыс. км.

Соответствующую фотографию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Во Львове показали огромный подводный дрон Toloka

Как отмечает Милитарный, на выставке продемонстрировали три варианта подводного дрона TLK 1000, длина которого составляет от 4 до 12 метров.

По заявлению производителя, такие беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км и нести до пяти тонн полезной нагрузки.

Разработку представили на крупнейшем в мире инвестсаммите оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где также продемонстрировали новейшие беспилотники, наземные станции и образцы военного транспорта.

В конце февраля 2025 года во время саммита Support Ukraine президент Владимир Зеленский представил союзникам новейшие украинские подводные дроны Toloka.

Тогда он подчеркнул, что эти беспилотники могут поражать российские корабли, порты и стратегические объекты.

