Генштаб обнародовал фото дрона Toloka с дальностью поражения до 2 тыс. км
Во Львове на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 продемонстрировали отечественный подводный дрон Toloka, который способен поражать цели на расстоянии 2 тыс. км.
Соответствующую фотографию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Во Львове показали огромный подводный дрон Toloka
Как отмечает Милитарный, на выставке продемонстрировали три варианта подводного дрона TLK 1000, длина которого составляет от 4 до 12 метров.
По заявлению производителя, такие беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км и нести до пяти тонн полезной нагрузки.
Разработку представили на крупнейшем в мире инвестсаммите оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где также продемонстрировали новейшие беспилотники, наземные станции и образцы военного транспорта.
В конце февраля 2025 года во время саммита Support Ukraine президент Владимир Зеленский представил союзникам новейшие украинские подводные дроны Toloka.
Тогда он подчеркнул, что эти беспилотники могут поражать российские корабли, порты и стратегические объекты.