В Чернигове второй раз за последний час раздались взрывы.

Взрывы в Чернигове 20 сентября 2025 года

В Чернигове громко – там раздаются взрывы. Это уже второй раз за последний час.

Как сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, в результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Потерпевших нет.

Над городом до сих пор кружляют российские БПЛА.

Ранее Брыжинский сообщал, что зафиксировано падение двух БПЛА россиян.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

