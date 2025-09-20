Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Повреждена транспорта инфраструктура: Чернигов атаковали вражеские БпЛА
В Чернигове второй раз за последний час раздались взрывы.
Взрывы в Чернигове 20 сентября 2025 года
В Чернигове громко – там раздаются взрывы. Это уже второй раз за последний час.
Как сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, в результате падения БпЛА повреждена транспортная инфраструктура. Потерпевших нет.
Сейчас смотрят
Над городом до сих пор кружляют российские БПЛА.
Ранее Брыжинский сообщал, что зафиксировано падение двух БПЛА россиян.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.