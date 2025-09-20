Президент Владимир Зеленский подписал три пакета санкций против пропагандистов, которые помогают России, а также тех, кто ведет бизнес на оккупированных территориях и дестабилизирует Молдову в интересах Москвы.

Глава государства подписал несколько пакетов санкций против пропагандистов, которые помогают РФ, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет Кремля и лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы.

– Три пакета санкций были мной подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против разных лиц, ведущих бизнес на оккупированной территории и наполняющих бюджет России, которые поддерживают эту систему зла, а также против лиц, дестабилизирующих Молдову в интересах Москвы, — подчеркнул Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Украина помогает Молдове, и наше государство заинтересовано в стабильности своего соседа, в успехе Молдовы, добавил глава государства.

К слову, Зеленский заявил, что эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций ЕС против России, ожидается его утверждение.

