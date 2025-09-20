Во время ночной атаки Украину враг обстрелял ударными беспилотниками типа Шахед (Shahed), баллистическими и крылатыми ракетами.

О деталях работы противовоздушной обороны сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 сентября: что известно

В ночь на 20 сентября оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину, применив 619 средств воздушного нападения.

Россияне, в частности, запустили 579 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме того, Украину атаковали 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, летевших из российского Ейска и временно оккупированного Крыма.

Также враг запустил 32 крылатых ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ.

Воздушную атаку на Украину отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы. Всего удалось сбить и подавить 583 воздушных цели:

552 вражеские дроны Shahed и беспилотники-имитаторы;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 10 локациях, а также падение обломков на 10 локациях.

В воздушном пространстве Украины еще остаются несколько вражеских БпЛА.

Атака на Украину 20 сентября: тактика врага

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили уже традиционную в последнее время тактику: на объекты, по которым бил враг, одновременно летели большое количество ракет и БпЛА разных типов.

По российским крылатым ракетам этой ночью эффективно отработала тактическая авиация Украины, в том числе истребители F-16.

– Западное оружие еще раз доказывает свою эффективность на поле боя. Благодарим партнеров за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой, — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

