Ночью 20 сентября россияне атаковали Украину почти 40 ракетами и около 580 дронами. Под ударом оказалась гражданская и промышленная инфраструктура. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку РФ по Украине.

Зеленский об атаке РФ 20 сентября

По словам президента, каждый российский удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугать мирных украинцев.

– Всю ночь Украина находилась под массированной атакой России. Спасибо всем нашим воинам, которые всю ночь защищали небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет, – подчеркнул Зеленский.

Под вражеским ударом находились Днепр и Днепропетровщина, Николаевская, Черниговская, Запорожская области, а также общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Россияне целились в инфраструктуру, жилые районы и гражданские предприятия. Днепр враг атаковал ракетами – зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

На данный момент известно о десятках раненых в результате вражеского обстрела Украины. Три человека погибли.

– Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита мы должны действовать вместе, – подчеркнул президент Зеленский.

По его словам, Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, больше поставлять оружия. Кроме того, западные партнеры должны расширять санкции против РФ, ведь каждое такое ограничение – это спасенные жизни.

Источник : Офис президента

