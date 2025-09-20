Президент Владимир Зеленский заявил, что принято решение создать в составе Вооруженных сил Украины отдельные штурмовые войска.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Штурмовые войска в Украине

По словам президента, в Украине есть штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года хороший результат на фронте.

– И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Россияне решили делать то же, что и мы. Будем сейчас создавать отдельные штурмовые войска, принято данное решение. Сейчас все готовится, – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что через неделю или 10 дней все должно заработать.

Он подчеркнул, что это будут современные штурмовые войска с дронной составляющей.

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил создать новейший в Украине род войск – Силы беспилотных систем.

В июне Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем (СБС). 29 октября 2024 года правительство включило командование СБС в список государственных заказчиков, которые закупают через Минобороны и Госспецсвязи беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

