В Украине военнослужащие, которые награждены отличием президента Украины Крест боевых заслуг, будут признаны теми, кто имеет особые заслуги перед Родиной, соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.

Особые заслуги перед Родиной: кто может получить

Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, который признает военнослужащих, награжденных отличием президента Украины Крест боевых заслуг, теми, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

– Закон устанавливает право для награжденных Крестом боевых заслуг на соответствующие государственные гарантии, – говорится на сайте Офиса президента.

Отмечается, что такие люди будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 минимальной заработной платы и соцзащиту.

Отдельно в законе говорится об уважении к погибшим воинам, отмеченным этой наградой. Закон дает возможность бесплатного захоронения с военными почестями и почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Справка. Награда Крест боевых заслуг учреждена Указом президента от 5 мая 2022 года для награждения военнослужащих ВСУ и других воинских формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или героический поступок при выполнении боевых задач, а также за успехи в управлении войсками (силами).

Проект закона инициировал глава государства, чтобы воины, отмеченные этой наградой, имели реальные гарантии. Среди всех военных наград Крест боевых заслуг является самой высокой.

Крестом боевых заслуг отмечены 331 защитник Украины, один из которых получил эту награду дважды.

