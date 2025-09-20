Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Чернигове: повреждена транспортная инфраструктура, есть пострадавший
21-летний парень пострадал во время взрывов в Чернигове 20 сентября.
Обновлено 21 сентября. Об этом в воскресенье утром сообщил руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Взрывы в Чернигове 20 сентября 2025 года
Взрывы в Чернигове 20 сентября звучали не менее трех раз.
Сначала начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о падении двух вражеских дронов.
Тогда запущенные россиянами беспилотники повредили транспортную инфраструктуру.
Вскоре туда же произошло очередное попадание.
Информация о пострадавших в результате взрывов в Чернигове 20 сентября поступила на следующий день.
В частности, 21 сентября глава ОВА Вячеслав Чаус отметил, что стало известно об одном пострадавшем из-за обстрела Чернигова.
– 21-летний гражданский парень госпитализирован в неврологию. Он находится под наблюдением врачей, – отметил Вячеслав Чаус.
