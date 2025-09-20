21-летний парень пострадал во время взрывов в Чернигове 20 сентября.

Обновлено 21 сентября. Об этом в воскресенье утром сообщил руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Взрывы в Чернигове 20 сентября 2025 года

Взрывы в Чернигове 20 сентября звучали не менее трех раз.

Сначала начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о падении двух вражеских дронов.

Тогда запущенные россиянами беспилотники повредили транспортную инфраструктуру.

Вскоре туда же произошло очередное попадание.

Информация о пострадавших в результате взрывов в Чернигове 20 сентября поступила на следующий день.

В частности, 21 сентября глава ОВА Вячеслав Чаус отметил, что стало известно об одном пострадавшем из-за обстрела Чернигова.

– 21-летний гражданский парень госпитализирован в неврологию. Он находится под наблюдением врачей, – отметил Вячеслав Чаус.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 305-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

