Президент Украины Владимир Зеленский предложил совместное решение по сбиванию дронов над Украиной вместе с другими государствами, в частности Польшей и Румынией.

Об этом украинский лидер рассказал журналистам.

Сбивание дронов над Украиной: позиция Зеленского

По словам Зеленского, речь идет о координации, при которой украинская ПВО будет сбивать дроны и ракеты, летящие в сторону Польши, а польские самолеты и системы ПВО смогут перехватывать цели, представляющие угрозу и для Украины.

Сейчас смотрят

Речь идет о координации, при которой украинская ПВО будет сбивать дроны и ракеты, летящие в сторону Польши, а польские самолеты и системы ПВО смогут перехватывать цели, представляющие угрозу и для Украины.

Рассматривается вариант совместной работы прежде всего в западных регионах Украины, где польские силы имеют технические возможности.

Также не исключается участие Румынии, тогда как на поддержку других стран Киев пока не рассчитывает.

– Считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только о том, чтобы дрон падал на головы украинцев, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые принимаются вместе… Это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем, – подчеркнул президент.

Заявление Зеленского прозвучало после масштабной ночной атаки России на Украину.

В ночь на 20 сентября враг применил 619 средств воздушного нападения, из них: 579 дронов Шахедов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.

Украинская ПВО смогла обезвредить 583 цели, среди них 552 дрона, две баллистические и 29 крылатых ракет.

В то же время было зафиксировано попадание 23 дронов и нескольких ракет в десяти локациях.

На фоне этой атаки польские вооруженные силы перевели системы ПВО и радиолокации в режим повышенной готовности и подняли в небо истребители.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.