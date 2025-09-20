Во время контрнаступления в Донецкой области украинские военные захватили вражеские карты, которые демонстрируют, что российские войска подают своему командованию искаженную информацию о ситуации на фронте.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Расхождения в картах и ситуации на фронте

— Во время доклада о нашей операции (контрнаступление на Доброполье), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел российские карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у россиян на картах все наоборот, — пояснил Зеленский.

По словам президента, это свидетельствует о том, что доклады среднего звена в российской армии значительно отличаются от реальной ситуации на поле боя.

Зеленский также напомнил о постоянных российских заявлениях о якобы скором захвате Донбасса.

— Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они якобы захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности, — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о конкретных результатах в районах Доброполья и Покровска: около 330 км находятся под контролем Вооруженных сил, освобождено 160 км, более 170 км зачищено от российских оккупантов.

По его словам, вероятно, россияне будут перебрасывать туда личный состав, чтобы сохранить позиции.

