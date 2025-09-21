Активность российских оккупантов в Днепропетровской области вскоре снизится – листья опадут, и они не смогут использовать лесопосадки в качестве прикрытия.

Об этом заявил спикер Объединенной стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини, объясняя, как сейчас выглядит так называемая серая зона в этом регионе.

Ситуация в Днепропетровской области

– Серая зона представляет собой открытую местность, через которую россияне пытаются ежедневно пролезть на украинскую территорию. Проблема Днепропетровской области в том, что она достаточно открыта. Поэтому россиянам там не так удобно лезть, как где-то, где больше лесопосадок. Однако они там все же есть, и они ими пользуются. Но осталось недолго, — отметил он.

По его словам, есть еще примерно месяц золотой осени, а потом листья опадут и будут голые деревья, поэтому противник пытается активно использовать эту возможность, пока погода и природа позволяют.

Сейчас смотрят

— В целом в Днепропетровской области атаки достаточно частые, в основном через границу Донецкой области. Есть также попытки закрепления разной успешности, другое дело — как надолго, — добавил Трегубов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.