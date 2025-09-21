В Министерстве цифровой трансформации Украины опровергли информацию об утечке персональных данных из приложения Дія.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям Виталия Балашова, файлы, распространенные в сети, являются фальсификацией и не происходят из систем Дія.

О появлении в сети архива с названием diia_users_db_2025.zip сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Он отметил, что в базе около 20 млн записей с публично доступной информацией различных реестров, собранной в один массив, и призвал к осторожности с паролями и двухфакторной аутентификацией.

— После информации о возможном сливе наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы — фальсификация и не происходят из систем Дии и не являются результатом их взлома или утечки, — заявил Балашов.

По его словам, опубликованные файлы — это смесь ранее известных утечек из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями.

— Это типичная практика черного рынка: старые утечки освежили поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив, — пояснил заместитель министра.

Балашов напомнил, что Дия не хранит персональных данных и работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении.

В подтверждение этого в марте 2024 года был обнародован код Дии в открытом доступе.

Министерство расценивает распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на Дию и подрыв доверия к государственным сервисам.

В конце недели в Минцифре и Минюсте опровергали заявления Нотариальной палаты Украины о том, что подлинные документы из государственных реестров – доверенности и завещания – оказались в доступе в тестовой версии системы е-Нотариата.

