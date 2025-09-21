За минувшие сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Такие данные 21 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 21 сентября 2025

Ситуация в Украине на 21 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло семь боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Волчанска, Красного Первого, в сторону Западного и Бочкового.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Мирного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово и в сторону населенного пункта Новоселовка.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск в сторону Дроновки и вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.

На Торецком направлении враг осуществил 15 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении произошло 52 боестолкновения в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новое Шахово, Лисовка, Зверово, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Покровск, Казацкое и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 22 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Филия, Андреевка-Клевцово, Сечневе, Малиевка, Комышуваха, Новоивановка и в сторону населенных пунктов Березовое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении противник шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Полтавка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 21 сентября 2025

танков – 11 193 (+1);

боевых бронированных машин – 23 281 (+1);

артиллерийских систем – 32 952 (+25);

РСЗО – 1 492;

средств ПВО – 1 218;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 61 598 (+553);

крылатых ракет – 3 747 (+29);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 245 (+77);

специальной техники – 3 969 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

