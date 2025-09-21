Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за самолетов РФ над Эстонией
Совет безопасности ООН соберется в Нью-Йорке 22 сентября на экстренное заседание из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии.
Об этом сообщает МИД Эстонии.
За 34 года членства в ООН страна впервые требует провести экстренное заседание СБ, пишет ERR.
Совбез ООН соберется в Нью-Йорк из-за залета МиГ-31 в Эстонию
— 19 сентября три вооруженных российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут, нарушив тем самым территориальную целостность Эстонии и принцип Устава ООН.
Нагло нарушая наше воздушное пространство, Россия подрывает принципы, имеющие важнейшее значение для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета безопасности ООН обсуждал подобные нарушения в этом же органе, — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он подчеркнул, что нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, которые испытывают Европу и НАТО на решимость.
— Нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего несколько дней назад проникновение 19 российских беспилотников в воздушное пространство Польши и нахождение одного российского ударного беспилотника в воздушном пространстве Румынии в течение часа. Все эти инциденты являются частью более широкой тенденции, в рамках которой Россия нагнетает региональную и глобальную напряженность, и подобные действия России требуют международной реакции, — заявил Цахкна.
По его словам, такое поведение России не соответствует ее обязательствам как постоянного члена Совета безопасности и было бы неприемлемо для любого другого государства — члена ООН.
Напомним, утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и оставались там почти 12 минут.