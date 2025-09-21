Бойцы 412 полка беспилотных систем Nemesis уничтожили российскую инженерную машину разгороджения ИМР-3М, которая должна была обеспечивать продвижение вражеских моторизованных подразделений в наступлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале 412 ОПБпС Nemesis Сил беспилотных систем.

Уничтожен российский ИМР-3М: что известно

На видео, опубликованном на канале бригады, видно, как ИМР-3М едет и в этот момент на вражескую дорожно-строительную технику сбрасывают взрывчатку с дрона.

Сейчас смотрят

После этого ИМР-3М охватывает огнем.

Что известно о наступательном путепрокладчике ИМР-3М

Инженерная машина расчистки предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

Бульдозер прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Враг называет ИМР-3М “терминатором на гусеницах”, поскольку он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет и может самостоятельно преодолевать минные поля.

С 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя — более года назад.

Ранее в разведке сообщали об уничтожении на территории временно оккупированного Крыма трех вражеских многоцелевых вертолетов Ми-8, а также дорогостоящей радиолокационной станции 55Ж6У Небо-У.

Фото: 412 полк Nemesis

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.