За неделю российские войска применили против Украины почти 3 тыс. средств воздушного нападения.

Об этом 21 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину за неделю

По словам президента, Россия должна ощутить последствия своих действий, а для принуждения к миру необходимо адекватное противодействие.

— За эту неделю было зафиксировано более 1 500 ударных дронов, более 1 280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов, — написал Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, в российском оружии обнаружено более 132 тыс. деталей из стран Европы, США, Китая, Японии и т. д.

Президент подчеркнул, что эти технологии позволяют России производить оружие в больших масштабах, используя его для террора против украинцев.

Зеленский отметил, что без противодействия Россия станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона.

Он призвал перекрывать все пути поставок и обхода санкций, а также давить на страны и компании, которые способствуют агрессору.

Президент добавил, что Украина рассчитывает на 19-й пакет санкций ЕС, который должен быть болезненным для России, и на присоединение США к европейцам.

Напомним, что в ночь на 21 сентября РФ нанесла удар по Украине, применив 54 ударных дрона Shahed и другие беспилотники из направлений Курска, Миллерово и Брянска.

Силы ПВО сбили 33 дрона, однако 21 БпЛА попал в восемь локаций.

В Сумах дроны повредили складские помещения, где вспыхнул пожар, который был ликвидирован без пострадавших.

