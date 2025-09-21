Вторжение российских МиГ-31 в Эстонию, обстрел Украины и ситуация на фронте: обзор событий недели

20 сентября Россия массированно обстреляла Украину. Крылатая ракета с кассетными боеприпасами попала в жилой многоэтажный дом в Днепре. Погиб один человек, еще 30 – пострадали. В Хмельницкой области после падения обломков сбитой цели погиб 46-летний мужчина.

В ту же ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по целям на территории России – беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода.

А 19 сентября произошла очередная провокация: три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в воздушное пространство Эстонии.

Факты ICTV в обзоре недели рассказывают о ситуации на фронте: где Вооруженные силы Украины смогли продвинуться и как НАТО будет реагировать на новую провокацию России.

События в Украине за неделю

17 сентября 283 народных депутата поддержали инициированный Зеленским законопроект №13266 о военном омбудсмене. Среди основных функций уполномоченного – рассмотрение жалоб от военнослужащих, проведение проверок в воинских частях, взаимодействие с органами власти.

С конца декабря 2024 года эту должность занимает Ольга Решетилова. 18 сентября президент подписал закон. Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о создании Офиса. Этот процесс должен занять до 30 дней.

Президент Владимир Зеленский одобрил соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией. Соглашение предусматривает усиление военного сотрудничества в сфере безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях; противодействие агрессии РФ; научно-технологическое партнерство в сфере здравоохранения, агротехнологий, дронов, космоса, а также образовательные проекты.

17 сентября россияне атаковали железную дорогу на днепровском направлении. Из-за отключения электроэнергии задерживался ряд поездов, в частности: №86/72 Львов — Запорожье — Павлоград; №85/71 Запорожье, Павлоград — Львов; №75 Киев — Кривой Рог; №80 Львов — Днепр. Часть рейсов пустили по измененным маршрутам.

18 сентября в Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим. По данным СБУ, это тела украинских защитников из Курщины, Донецкого и Запорожского направлений. В ближайшее время проведут идентификацию репатриированных тел.

20 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о принятом решении создать в составе Вооруженных сил Украины отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей.

Обстрел Украины 20 сентября

Ночью 20 сентября россияне запустили по Украине 619 воздушных целей: 579 ударных дронов типа Shahed и дронов-имитаторов, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101. Наши силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 583 вражеские цели. Но, к сожалению, есть попадания.

Так, Днепр враг атаковал ракетами, в частности в жилой многоэтажку попала ракета с кассетным боеприпасом. Один человек погиб, не менее 30 пострадали. В городе Павлоград Днепропетровской области есть попадание в предприятие.

В Киевской области под ударом оказались населенные пункты Бучанского, Бориспольского и Обуховского районов. Там был поврежден частный дом, гаражи, сгорело 5 автомобилей.

В Николаеве под ударом были промышленные объекты. К счастью, без пострадавших.

В Дунаевецкой общине Хмельницкой области в результате падения обломков сбитой ракеты загорелся один из домов, где впоследствии спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

В Одесской области российские дроны атаковали складские помещения и ферму в Белгород-Днестровском районе.

По Николаеву враг запустил ракеты и дроны — целился в промышленную инфраструктуру.

Освобождение украинских территорий

15 сентября 1 корпус НГУ Азов сообщил, что в Донецкой области на Добропольском направлении наши воины зачистили от российских оккупантов село Панковка и прилегающие территории.

18 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря мужеству наших воинов во время Добропольской контрнаступательной операции удалось освободить 160 кв. км территории, а еще более 170 кв. км очищены от оккупантов.

— Семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять — очищены от российского присутствия, — подчеркнул глава государства.

Ситуация на фронте

По данным аналитиков Deep State, Силы обороны отбросили оккупантов возле села Владимировка Донецкой области. Это село граничит с Панковкой, которую в начале недели наши защитники зачистили от врага.

Спикер группировки войск (ГВ) Север Олег Сушинский в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что ситуация на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях остается сложной.

Россияне не оставляют попыток создать так называемую буферную зону в приграничных районах Харьковщины.

— На этом направлении главной целью врага остается город Волчанск. Там ежедневные штурмы. Враг действует преимущественно небольшими пехотными группами до пяти человек при активной поддержке дронов, — заявляет Олег Сушинский.

На Лиманском направлении захватчики ищут слабые места в нашей обороне, проводят разведку дронами. Во время штурмов передвигаются на мотоциклах, легковых автомобилях и даже велосипедах. Из-за значительных потерь командование врага постоянно проводит ротацию пехотинцев.

Вражеские диверсионно-разведывательные группы продолжают проникать в Купянск. По словам Олега Сушинского, россияне накапливают силы и вооружение на севере в селах Радьковка и Голубовка и через магистральный газопровод могли заходить в город. Однако Силы обороны затопили эту трубу.

— Защитники Купянска блокируют и уничтожают оккупантов в окружающих населенных пунктах, в лесах, лесополосах, дачных застройках и в северных районах города, — рассказал спикер ГВ Север.

По его словам, цели у диверсантов разные. Кто-то переодевается в гражданскую одежду, добирается до зданий, там разворачивает российский флаг и с помощью дрона снимает видео для российской пропаганды — якобы город уже под контролем РФ.

По показаниям взятых в плен захватчиков, российское командование приказало им расстреливать в Купянске гражданских мужчин, а женщинами и детьми прикрываться.

— На северных окраинах Купянска у врага отсутствует какой-либо боевой порядок, нет устойчивого переднего края, связи также нет. Оккупанты признаются, что нет четкого понимания задач ни своих, ни соседних групп, — рассказывает Олег Сушинский.

За неделю в зоне ответственности ГВ Север россияне потеряли более 1400 человек, 56 артсистем, 2665 дронов, 22 пункта управления БпЛА. Уничтожено 146 укрытий российских оккупантов.

Резолюция МАГАТЭ о возвращении Запорожской АЭС Украине

18 сентября 69 Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине», которая призывает Россию к немедленной деоккупации Запорожской АЭС и возвращению ее под полный контроль Украины.

Резолюцию поддержали 62 государства-члена МАГАТЭ. В документе отмечается, что все ядерные объекты Украины должны работать под полным суверенным контролем украинских органов.

В резолюции также подчеркивается, что российские удары по Чернобыльской зоне и повреждение Нового безопасного конфайнмента создают риски для ядерной безопасности в мире.

Атаки Украины на РФ и оккупированные территории

Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу на территории 184-й научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь. Этот узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота России. Атака произошла 11 сентября, однако о ней стало известно 14 сентября.

Ночью 16 сентября украинские дроны в очередной раз нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России. После атаки там вспыхнул пожар. Этот НПЗ производит бензин, дизельное топливо, мазут, а также битум, вакуумный газойль, техническую серу и т. д.

Саратовский НПЗ является важным звеном в обеспечении нефтепродуктами армии РФ, поэтому он является законной целью Сил обороны Украины.

Генштаб ВСУ 16 сентября подтвердил, что в понедельник, 8 сентября, Силами ракетных войск и артиллерии, Воздушных сил, Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атакованы командные пункты группировки войск Центр и 41 общевойсковой армии сухопутных войск РФ. Именно эти войска врага действуют на Покровском направлении.

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций атаковали логистический хаб 810 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области.

Под ударом оказались: база хранения материальных средств; склады с боеприпасами; место скрытого размещения вооружения и военной техники 810 бригады.

Эта бригада принимает активное участие в штурмах на Северо-Слобожанском направлении. Военные бригады причастны к казни украинских военнопленных.

18 сентября дроны Сил специальных операций (ССО) атаковали Волгоградский НПЗ. Этот завод также обеспечивает вражескую армию топливом.

18 сентября прогремели взрывы в Башкортостане в городе Салават — ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод Газпрома. Этот НПЗ также в цепочке обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Главное управление разведки Минобороны 19 сентября сообщило, что спецназовцы центра морских операций Viking на Тендровской косе в Черном море у Херсонской области уничтожили российский многоцелевой тягач ДТ-10 Витязь. Ночью бойцы ГУР на моторных катерах добрались до косы, там установили минные заграждения. В эту ловушку и попал вражеский вездеход.

20 сентября Силы обороны в очередной раз атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ и производственно-диспетчерскую станцию Самара, что в населенном пункте Просвет Самарской области. На этом объекте россияне производят экспортный сорт нефти Ural.

Российско-белорусская операция Запад-2025 и операция НАТО Восточный страж

Российские ударные беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО, в частности Румынии, Эстонии, Литвы и Польши. Однако это были единичные случаи, а дроны из Румынии и Польши затем возвращались на территорию Украины. Поэтому воздушные силы этих стран не реагировали на угрозу.

А 10 сентября 21 российский беспилотник целенаправленно нарушил воздушное пространство Польши. На дроны россияне прикрепили дополнительные канистры с топливом, чтобы увеличить дальность полета.

Эта ситуация вызвала большую обеспокоенность по всей Европе. В ответ страны НАТО решили 13 сентября начать операцию Восточный страж (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга. К операции присоединились Дания, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Чехия и другие.

Так, в рамках операции Восточный страж французский транспортный самолет A-400 доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся на польской территории. Дания предоставила два истребителя F-16 и зенитный фрегат, Франция – три Rafale, Германия – четыре самолета Eurofighter, а Чехия отправила вертолеты Ми-171S.

Операция Восточный страж предусматривает комплексную оборону: защиту воздушного пространства и интеграцию наземных и морских сил союзников.

В то же время на территории Беларуси 16 сентября завершились российско-белорусские учения Запад-2025.

Белорусские и российские военные отрабатывали навыки использования ракетного комплекса Орешник, беспилотников и новейших тактик ведения боевых действий.

Вторжение российских МиГ-31 в Эстонию

19 сентября три российских МиГ-31 залетели на 12 минут в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. В течение первых 2 минут пилоты не отвечали. Эстония подняла союзническую авиацию. Это уже четвертый раз в этом году Россия нарушает воздушное пространство страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится такое поведение России и это может стать большой проблемой. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного РФ, чтобы передать ноту протеста.

По словам политолога, доцента КНУ им. Тараса Шевченко Игоря Рейтеровича, после инцидента с дронами над Польшей было очевидно, что кремлевский диктатор Путин снова повторит провокацию.

Эстония для этого очень подходит — маленькая страна, граничит с Россией. А вторжение можно оправдать словами типа того, что самолеты летели быстро и не заметили, как пересекли границу.

Однако этот инцидент является очередной проверкой реакции НАТО, говорит политолог.

— В России хорошо помнят, как во время первого срока Трампа в Америке провели моделирование возможного конфликта между Россией и НАТО. Тогда за основу взяли Эстонию — что будет, если Путин вторгнется в Эстонию, захватит часть территории. Как на это будет реагировать НАТО? Ответ там был: скорее всего, никак. И вот Путин теперь это делает, — говорит Игорь Рейтерович.

По словам политолога, реакция НАТО на такое нарушение должна была быть одна — сбить российские самолеты, как это в свое время сделал президент Турции Эрдоган.

— К сожалению, НАТО этого не сделало. Вызвали какого-то там поверенного, передали ноту. И на этом поставили точку. Это очень слабая реакция НАТО. По моему мнению, в альянсе просто не знают, как на такое реагировать. Они не знают, где допустимый уровень эскалации, — объясняет политический эксперт.

Игорь Рейтерович напомнил, что в Румынии в свое время приняли отдельный закон, что вооруженные силы будут реагировать на все, что залетает в воздушное пространство. Но сам факт существования государственной границы уже является достаточной причиной, чтобы сбивать.

НАТО после 1945 года вообще не воевало в Европе. Поэтому блок просто не знает, как себя вести. Хотя за 3,5 года войны в Украине они могли бы подготовить стратегию.

По мнению Игоря Рейтеровича, это не последняя провокация со стороны России. Вполне возможно, что в следующий раз в какую-то страну “случайно” зайдет рота российских солдат. И так будет до тех пор, пока россияне не будут знать, что по ним будут стрелять.

