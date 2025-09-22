Информация российских пропагандистов о якобы захвате населенного пункта Калиновское в Днепропетровской области не соответствует действительности.

Ситуация в Калиновском в Днепропетровской области

Как заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск Днепр Алексей Бельский, вбросы о захвате Калиновского в Днепропетровской области являются ложью.

Он объяснил, что армия России использует тактику инфильтрации в Днепропетровской области, отправляя большое количество небольших групп по 1-2 солдата, чтобы зайти на территорию населенных пунктов и создать пропагандистские видео.

— Эти группы движутся по “зеленке” в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтрироваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу, — утверждает Бельский.

По его словам, от двух до пяти военных РФ проникают на окраины ближайших к линии боевого столкновения населенных пунктов Украины, разворачивают российский флаг и записывают это на видео, которое сразу размещают на пропагандистских ресурсах.

Например, 22 сентября Министерство обороны России таким образом заявило об якобы установлении контроля над селом Калиновское Днепропетровской области, утверждает спикер ОСГВ Днепр.

Бельский обратил внимание, что Силы обороны Украины быстро реагируют на проникновение российских групп.

Он утверждает, что такие группы удается очень быстро уничтожать благодаря ударам дронов и артиллерии, а также путем зачистки штурмовыми подразделениями.

Однако населенные пункты, которые РФ стремится захватить, остаются под контролем Украины, подчеркнул спикер ОСГВ Днепр.

Источник : Суспільне

