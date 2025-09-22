Учебное оружие для школ и центров подготовки: Кабмин урегулировал порядок передачи
Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает передачу учебного оружия в центры подготовки граждан и центры преподавания предмета Защита Украины.
Военное оружие будет предоставляться учебным центрам
— Кабинет министров Украины принял постановление, которым внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных сил. Целью изменений является нормативное урегулирование порядка передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета Защита Украины, — говорится в сообщении Минобороны.
В частности, изменения создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета Защита Украины.
Постановление регламентирует процедуру отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения.
Она также обеспечивает формирование и пополнение материально-технической базы таких центров и ячеек, что необходимо для эффективной организации учебного процесса.
В Минобороны подчеркнули, что принятие постановления будет способствовать повышению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению, усилению военно-патриотического воспитания и созданию соответствующей материально-технической базы для проведения занятий.
Проект постановления разработан Минобороны с целью обеспечения качественного проведения мероприятий по подготовке граждан к национальному сопротивлению в соответствии с типовыми учебными программами.
Фото: Дарницкая районная госадминистрация