Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает передачу учебного оружия в центры подготовки граждан и центры преподавания предмета Защита Украины.

Военное оружие будет предоставляться учебным центрам

— Кабинет министров Украины принял постановление, которым внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных сил. Целью изменений является нормативное урегулирование порядка передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета Защита Украины, — говорится в сообщении Минобороны.

В частности, изменения создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета Защита Украины.

Постановление регламентирует процедуру отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения.

Она также обеспечивает формирование и пополнение материально-технической базы таких центров и ячеек, что необходимо для эффективной организации учебного процесса.

В Минобороны подчеркнули, что принятие постановления будет способствовать повышению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению, усилению военно-патриотического воспитания и созданию соответствующей материально-технической базы для проведения занятий.

Проект постановления разработан Минобороны с целью обеспечения качественного проведения мероприятий по подготовке граждан к национальному сопротивлению в соответствии с типовыми учебными программами.

Фото: Дарницкая районная госадминистрация

