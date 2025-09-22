С наступлением осени температура воздуха постепенно снижается, утра и вечера становятся холодными, поэтому органы местного самоуправления готовятся к включению отопления в жилых домах и учреждениях социальной сферы.

Когда начнется отопительный сезон в Киеве 2025 и что известно о подготовке к нему, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону 2025 в Киеве

В КГГА отчитались, что по состоянию на середину сентября почти 90% жилых домов, управление которыми осуществляют коммунальные управляющие компании, уже получили акты готовности к новому отопительному сезону.

Такие документы выдают теплоснабжающие предприятия после проведения проверок и обследований внутридомовых систем. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, получение актов готовности является завершающим этапом подготовки, включающим регламентные и ремонтные работы, которые выполняют управляющие компании. Во время проверок теплоснабжающие компании контролируют техническое состояние инженерных сетей и оборудования, чтобы обеспечить стабильную, безопасную и бесперебойную подачу тепла в дома киевлян.

Жилищный фонд столицы разнообразен. Есть здания, которым более 50-90 лет, с изношенными подвалами, трубопроводами и теплопунктами. В таких случаях часто возникает необходимость в комплексной замене систем.

В то же время, независимо от технического состояния или конструктивных особенностей домов, действует единое требование – полная техническая исправность сетей и оборудования. Для этого обязательны тщательные проверки и устранение выявленных неисправностей.

Чиновник подчеркнул, что до начала холодов и момента принятия решения о старте подачи тепла времени осталось немного, но его достаточно, чтобы устранить замечания теплоснабжающих организаций, если таковые еще есть.

Заместитель главы КГГА подчеркнул, что акт готовности – это не формальность и не соревнование за показатели. Это итог проделанной работы или свидетельство ее отсутствия.

Отопительный сезон в Киеве: дата

Дату начала отопительного сезона в Киеве 2025-2026 будут определять органы местного самоуправления. В соответствии с постановлением №830, отопление жилых домов и социальных учреждений начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд опускается ниже +8 °C.

То есть отслеживаются погодные условия и принимается решение о включении тепла только после подтверждения трехдневного похолодания, чтобы обеспечить комфорт в жилых домах, учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы. Решение органов местного самоуправления учитывает также готовность теплоснабжающих предприятий и техническое состояние сетей.

При необходимости КГГА может принять решение о досрочном начале отопительного сезона, если температура падает раньше ожидаемого.

Источник : КГГА

