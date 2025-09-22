Погода пока держится достаточно теплой для сентября, однако на этой неделе ожидается постепенное похолодание.

Факты ICTV узнавали, какой будет погода в Украине в октябре и какие процессы на нее будут влиять.

Прогноз погоды в Украине до конца недели

Как сообщила в комментарии Фактам ICTV синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, погодные процессы будут меняться постепенно.

23 сентября погоду в большинстве областей будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Исключением станет запад страны, где проходит холодный атмосферный фронт из Западной Европы, который местами принесет небольшие дожди.

Уже 24 сентября фронт охватит северо-западные области и Винницкую область, поэтому в этих регионах также возможны небольшие дожди. Однако за фронтом атмосферное давление снова будет расти, поэтому 25 сентября небольшие осадки ожидаются только в восточных областях, Закарпатье и Черновицкой области. С 26 сентября снова установится область повышенного давления, поэтому осадков не прогнозируется.

В изменении погоды наиболее заметными будут не только дожди, но и существенное похолодание. Так, 23 сентября на большинстве территорий Украины, кроме Волыни, Винницкой и Львовской областей, сохранится тепло, близкое к летнему, с дневными температурами +22…+28°С.

В дальнейшем в большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, ожидается холодное дыхание осени, поэтому ночью температура опустится до +2…+7°С, а днем составит максимум +11…+16°С. Немного теплее будет на юге страны и в Закарпатье — до +14…+19°С.

Климатические факторы, которые будут влиять на погоду в Украине в октябре 2025 года

По предварительным данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и NOAA, осень 2025 года в Европе будет переменчивой и разнообразной из-за сочетания глобальных и региональных климатических факторов. Ожидаются резкие изменения в погоде.

Несмотря на достаточно теплый сентябрь, в октябре погода постепенно станет более прохладной и неустойчивой. Сезон средиземноморских штормов активизируется с октября, а процессы в конце осени могут привести к значительным волнам ранних зимних холодов в Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Снежный покров начнет рано формироваться в Скандинавии, Альпах и части Восточной Европы, в том числе и в Карпатах. Эль-Ниньо (естественный климатический феномен в Тихом океане, характеризующийся резким повышением температуры поверхностных вод в экваториальной зоне, — Ред.) будет постепенно ослабевать и к ноябрю перейдет в нейтральную фазу. Это может спровоцировать непредсказуемую погоду в октябре. Температура воздуха может резко снижаться из-за поступления холодного воздуха из Сибири.

Атлантические ураганы ожидаются более активными, чем обычно. Если они будут менять траекторию на север, это может усиливать струйное течение и приносить бури и сильные дожди в Западную Европу.

Сейчас Атлантический океан теплее нормы, но «холодное пятно» у Гренландии будет влиять на давление, вызывая дожди и прохладу на западе Атлантики и более теплые условия в Центральной и Западной Европе.

В октябре снежный покров в Евразии будет расти быстрее, чем обычно, что ускорит похолодание в конце осени.

Октябрь станет переломным месяцем. Южная Европа еще будет чувствовать тепло, а северная — прохладу и дожди. В середине месяца возможны первые устойчивые заморозки в Польше, Украине и на Балканах.

Погода в Украине в октябре, в частности в начале месяца, будет относительно теплой, но с середины месяца чаще будет приходить холодный воздух из Арктики и Сибири. Заморозки возможны уже в середине месяца. В целом в октябре 2025 года прогноз погоды будет переменчивым, поэтому возможны резкие колебания от тепла к холоду.

Подчеркиваем, что это не прогноз погоды в Украине в октябре 2025 года, а лишь описание глобальных и региональных климатических факторов, которые будут влиять на температуру воздуха и количество дождей в стране.

