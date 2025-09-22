В понедельник, 22 сентября, несмотря на то, что в Нью-Йорке начинает работу Генеральная Ассамблея ООН, россияне осуществили новую ночную атаку на Украину.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 22 сентября

Президент напомнил, что это уже четвертый раз, когда Россия сопровождает убийствами украинцев одно из ежегодных высших дипломатических мероприятий.

– Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал Европу, США, страны Большой семерки и двадцатки, как всех, кто имеет реальное влияние на Россию, положить этому конец благодаря новым сильным санкциям, политическому давлению и привлечению россиян к ответственности за войну.

