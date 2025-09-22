Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский о разговоре с генсеком НАТО: о чем говорили

Владимир Зеленский назвал переговоры с Марком Рютте очень подробными.

Разговор президента Украины и генерального секретаря НАТО состоялся накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее.

По словам главы государства, в первую очередь они уделили внимание необходимости реальной защиты от российских ударов.

В то же время Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать, подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что обсудил с генсеком НАТО реализацию программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в частности вопросы ПВО и того, что нужно быстрее всего для Украины.

После этого разговора Марк Рютте начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами, резюмировал Владимир Зеленский.

