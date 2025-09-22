В Купянске оккупанты открыли огонь по 74-летнему мужчине, ехавшему на велосипеде
В Купянске Харьковской области российские военнослужащие открыли огонь и ранили 74-летнего мирного жителя.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранили мирного жителя Купянска: что известно
По данным следствия, в начале сентября 2025 года 74-летний мужчина ехал на велосипеде, когда услышал автоматные выстрелы и почувствовал ранение в ногу.
Пострадавший упал, спрятался в камышах, а впоследствии увидел двух российских военных в форме.
Местные жители оказали раненому первую медицинскую помощь, а на следующий день украинские военные эвакуировали мужчину в Харьков. Во время операции врачи извлекли из его ноги пулю из автомата Калашникова.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители пытаются установить личности военнослужащих РФ для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что в Украине осудили российского генерала за военные преступления во время оккупации Херсона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.